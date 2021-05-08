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İl Salgın Denetim ekipleri pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmadı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelge ile açılmasına izin verilen semt pazarları Afyonkarahisar’da da kuruldu. Tedbirleri elden bırakmayan İl Salgın Denetim ekipleri ise pazarlarda HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümleri yaptı.

AFYONKARAHİSAR 08.05.2021, 18:37
İl Salgın Denetim ekipleri pazar yerlerinde tedbiri elden bırakmadı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından yayınlanan genelge ile açılmasına izin verilen semt pazarları Afyonkarahisar’da da kuruldu. Tedbirleri elden bırakmayan İl Salgın Denetim ekipleri ise pazarlarda HES kodu sorgulaması ile ateş ölçümleri yaptı.

Kentte kurulan 11 pazarda yaklaşık İl Salgın Denetim ekipleri görev yaptı. Denetim ekibinde görevli 100 civarındaki personel bütün semt pazarlarında gün boyunca aralıksız denetim yaptı. Ekipler yaptıkları denetimlerde vatandaşları sürekli kalabalık oluşturmama konusunda uyararak maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda telkinde bulundu. Ekipler Pazar girişlerinde HES kodlarına bakarken aynı zamanda sık sık ateş ölçümleri de gerçekleştirdi. Saldın denetim ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler pazar tezgahları kalkıncaya kadar devam etti.
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