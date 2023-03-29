İl Özel İdare ekipleri kar yağışına karşı mücadeleye başladı

Afyonkarahisar’da dün gece geç saatlerde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti etkisi altına aldı. İl Özel İdaresi ekipleri ilçe ve köylerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Gece saatlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy karla mücadeleyle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz gece boyunca ilimizin muhtelif bölgelerinde yoğun kar yağışı oldu. Ancak yüksek yerler dışında kar tutması fazla olmadı. Sabah saatlerinden itibaren ekiplerimiz durum tespiti ve genel kontrolleri yapmış olup Bayat ilçe İmrallı köyü dışında kapalı yol ihbarı gelmedi. Kapanan yolu da en kısa sürede yeniden açtık. Her ihtimale karşı İscehisar, Alanyurt, Bayat İmrallı, Merkez Kalecik ve Bolvadin Güney köylerine ekiplerimizi yönlendirdik. İlerleyen saatlerde ihbar gelirse ekiplerimiz tarafından değerlendirilip takip edilecektir. İlçelerimizde kar yağışı daha yoğun. İlçe ekiplerimiz durumu hakim. Şu anda kapalı köy yolumuz yok" dedi.