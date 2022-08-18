İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden ALES açıklaması

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak 2022-ALES/2 sınavından dolayı kurumun mesai yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “ÖSYM Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2022 tarihinde 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere ‘Sınava Giriş Belgesi’ ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Ağustos 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” denildi.