İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü KPSS mesaisi yapacak

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak KPSS sınavı dolayısıyla kurumun 6 Kasım Pazar günü mesai yapacağı belirtildi.

Konuyla ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “ÖSYM Başkanlığı tarafından 6 Kasım 2022 tarihinde ‘2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim’ yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere ‘Sınava Giriş Belgesi’ ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçici kimlik belgesi verilebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilecek. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 6 Kasım Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” ifadelerine yer verildi.