Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ FEYZULLAH DERECİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE FRANSA VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN AFYONKARAHİSAR’A GETİRİLEN VE BACIM SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA GÖZETİM ALTINA ALINAN 362 TÜRK VATANDAŞINI ZİYARET ETTİ.

İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ FEYZULLAH DERECİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE FRANSA VE SUUDİ ARABİSTAN’DAN AFYONKARAHİSAR’A GETİRİLEN VE BACIM SULTAN KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA GÖZETİM ALTINA ALINAN 362 TÜRK VATANDAŞINI ZİYARET ETTİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:35
1 Okunma
İl Müdürü Dereci, gözetim altında tutulan vatandaşları ziyaret etti

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, geçtiğimiz günlerde Fransa ve Suudi Arabistan’dan Afyonkarahisar’a getirilen ve Bacım Sultan Kız öğrenci yurdunda gözetim altına alınan 362 Türk vatandaşını ziyaret etti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye getirilme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede önceki gün Suudi Arabistan’dan 182, Fransa’dan ise 179 Türk vatandaşı Afyonkarahisar’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alınmıştı. Aralarında çocuklarında bulunduğu 362 vatandaşın gözetim altında bulunduğu yurda bir ziyaret gerçekleştiren İl Müdürü Dereci, tek tek odaları ziyaret etti. Oda girişlerinde vatandaşlarla bir süre sohbet edip bir eksiklerinin olup olmadığını soran Dereci, yurtta gözetim altında tutulan tüm vatandaşların memnun kalması için gece, gündüz çalıştıklarını belirtti. Hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini söyleyen Müdür Dereci: “Burada Valiliğimiz öncülüğünde birçok kurumdan arkadaşlarımız görev yapıyor. Ben burada mücadele veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Her şeyden memnunuz

Yurtta gözetim altında bulunan vatandaşlar da tüm hizmetlerden memnun olduklarını söyledi. Hiçbir eksiklerinin olmadığını kaydeden vatandaşlar şöyle devam etti:

“Afyonkarahisar’da bu yurtta bize tüm hizmet sağlandı. Temizlikten tutunda yememize içmemize kadar her şeyimizle tek tek ilgilendiler sağ olsunlar. Bizler tüm sağlık çalışanlarımıza, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ekiplerine, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri ile Kızılay gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral
Korona ile mücadele ekiplerine güllü moral

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim