İki otomobilin çarpıştığı ve birisinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpıştığı ve birisinin hurdaya döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Y.K., idaresindeki 03 ABJ 870 plakalı otomobil ile H.N., idaresindeki 64 SB 620 plakalı otomobil belde girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri hurdaya dönerken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.