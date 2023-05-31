İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 YMU 08 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak B.K., yönetimindeki 03 UT 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, N.K., H.K., sürücü M.A., ve E.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.