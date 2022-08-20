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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı araçların hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR 20.08.2022, 12:12
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı araçların hurdaya döndüğü kazada bir kişi yaralandı.

Olay, Şuhut ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Afyonkarahisar’a doğru seyir halinde olan O.D., idaresindeki 03 ADJ 526 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Necmettin C., yönetiminde 03 SD 336 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Necmettin C., yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Yaranan sürücü sağlık ekipleri tarafından Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

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