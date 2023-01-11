İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.D. yönetimindeki 03 VV 637 plakalı otomobil Şuhut ilçesi istikametinden Akyuva köyü istikametine seyir halinde iken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip H.Ç. yönetimindeki 03 ADE plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Araç sürücüleri Ş.D. ile H.Ç. ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.