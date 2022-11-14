İki otomobil çarpıştı, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da dinlenme tesisinden çıkan otomobil ile yolda seyir halindeki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazısanda 5 kişi yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.K yönetimindeki 07 DCG 26 plakalı otomobil, Dazkırı ilçesinde Bozan köyü mevkiindeki dinlenme tesisinden yola çıkan F.E.E. yönetimindeki 06 AF 2501 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki S.K., Ş.K. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.