İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Afyonkarahisar’ın Sadıklı ilçesinde iki katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sadıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıkan ve kısa sürede iki katlı ahşap binanın çatısını saran yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Hidayet Karakaya’ya ait olduğu öğrenilen evin çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. OEDAŞ yetkilileri tarafından elektriği kesilen binanın metruk bir şekilde olduğu ve içerisinde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.