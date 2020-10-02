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İhtiyaç sahibi öğrencilere 100’er TL burs verilecek

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ’NİN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ EĞİTİM BURSLARI, BU YILDA DEVAM EDECEK. YARDIM ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE 100’ER TL BURS VERİLECEK.

AFYONKARAHİSAR 02.10.2020, 14:31
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İhtiyaç sahibi öğrencilere 100’er TL burs verilecek

Afyonkarahisar Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel hale getirdiği eğitim bursları, bu yılda devam edecek. Yardım almaya hak kazanan öğrencilere 100’er TL burs verilecek.

Sosyal belediyecilik alanında büyük hizmetlere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, geleceğin teminatı olan öğrencilere eğitim desteğini vermeye devam ediyor. Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi olan öğrencilere 2020-2021 eğitim öğretim yılında verilecek eğitim yardımı miktarı Belediye Meclisi kararıyla belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla öksüz, yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi olan öğrenciler ile diğer ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 100 lira burs verilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek çocukların eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek yapılan bu katkının başarı olarak döneceğine inandığını söyledi.

Öte yandan, başvuruların 5 Ekim Pazartesi günü başlayacağı ve 23 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceği belirtildi.

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