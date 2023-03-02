İhsaniye’de toprak analiz çalışması devam ediyor

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından toprak analiz ve tarımsal destekleme bilgilendirme çalışması yapıldı.

İhsaniye Kaymakamlığı tarafından alınan toprak analiz cihazının çiftçilerin verimli şekilde yararlanabilmeleri adına İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Akören, Beykoz, Döğer, Yeniceve Muratlar köyünde toprak numunesi alma ve tarımsal desteklemeler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çalışmayla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Böylelikle ilçemizde çiftçilerimiz toprak analizlerini yaptırıp, toprağın verimi için gerekli gübrelemeyi yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.