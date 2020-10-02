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İhsaniye’de sulu tarım daha aktif hale getirilecek
AFYONKARAHİSAR’IN İHSANİYE BELEDİYE BAŞKANI TUNAY TÜRKMEN, SIĞI SU KUYU YERLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, İLÇEDE SULU TARIMA GEÇİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
AFYONKARAHİSAR 02.10.2020, 10:12
Afyonkarahisar’ın İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, su seviyesi düşük olan kuyular bölgesinde incelemelerde bulunarak, ilçede sulu tarımın daha aktif hale gelmesi için çalışma başlattı.
İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, belediye bünyesinde bulunan sığı kuyu yerlerinde keşif yaptı. Sulu tarıma geçilmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Türkmen, “Sulu tarıma geçmemiz için keşiflerimizi yapmış bulunmaktayız. Bölgemizi yeşil ovaya dönüştürmeye ve çiftçimizi desteklemek için amacımıza ulaşmamıza çok az kaldı. Yonca, mısır, patates, arpa, buğday gibi verimlerimiz artıracağız. İhsaniyemizi en verimli duruma getireceğiz” dedi.
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