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İhsaniye’de şehit er adına kütüphane kurulacak

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından şehit Jandarma Er Abdullah Demir adına kütüphane kurulacak.

AFYONKARAHİSAR 26.05.2021, 15:21
İhsaniye’de şehit er adına kütüphane kurulacak

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından şehit Jandarma Er Abdullah Demir adına kütüphane kurulacak.

İhsaniye Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, şehir Demir adına kütüphane kurulması için çalışmalara başlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca hayırseverlerden kütüphane için kitap, tablet, bilgisayar bağışlarının da kabul edileceği kaydedildi. Kütüphaneni gelen bağışlarla birlikte önümüzdeki günlerde Akören beldesinde kurulacağı kaydedildi.
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