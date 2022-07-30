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İhsaniye’de baraj ve göletlere 25 bin yavru balık bırakıldı

Afyonkarahisar İhsaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde ilçedeki baraj ve göletlere 25 bin adet yavru balık bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 30.07.2022, 09:50
İhsaniye’de baraj ve göletlere 25 bin yavru balık bırakıldı

Afyonkarahisar İhsaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde ilçedeki baraj ve göletlere 25 bin adet yavru balık bırakıldı.

Üçlerkayası, Emre Gölü ve Ayazini göletlerine 25 bin sazan yavrusu yetkililer tarafından bırakıldı. Göletlere bırakılan balıkların üreyerek balık popülasyonunu artırması için avlanma yasaklarına uyulması konusunda görevliler tarafından uyarılarda yapıldı.

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