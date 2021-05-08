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İhsaniye ilçesinde Trafik Haftası kutlandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde ‘Karayolları Trafik Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

AFYONKARAHİSAR 08.05.2021, 16:38
İhsaniye ilçesinde Trafik Haftası kutlandı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde ‘Karayolları Trafik Haftası’ çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından ilçe merkezinde trafik denetimi yaparak sürücüler ve yolcular bilgilendirildi. İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Afyonkarahisar – Eskişehir karayolu arasında trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone ile denetim yapılan bölgede sürücülerin ve yolcuların seyahat belgeleri sorgulandı. Evrak eksikliği yaşayan sürücü ve yolculara ise idari işlem yapıldı.

"Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" adlı broşürler dağıtıldı

Jandarma trafik ekipleri tarafından sürücülere "Kemerim Hep Aklımda, Trafikte Her Yıl Daha İyiye, Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda, Emniyet Kemerimi Unutmam" adlı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
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