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İhsaniye ilçesi karla kaplandı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi sabaha karşı başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçe sakinleri sabah uyandıkları kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı.
AFYONKARAHİSAR 13.01.2021, 12:00
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi sabaha karşı başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. İlçe sakinleri sabah uyandıkları kar yağışını büyük bir sevinçle karşıladı.
İhsaniye Belediyesi ekipleri sabahın ilk saatlerinde kar temizleme ve yol açma çalışmalarını başlattı. İlçede kurulan halk pazarı alanının karlardan temizlemek için büyük uğraşlar verdi. Ekipler pazar yerinin tamamını temizleyerek kuruluma hazır getirdi.
İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, öncelikle kar yağışının bereketli olmasını dileyerek, "Biz kar yağışına hazırlanmıştık. Belediye ekiplerimizle sabahın ilk saatlerinde çalışmalarımıza başlayarak mahalle aralarımızı ve halk pazar yerimizin temizliklerini tamamlayarak hazır hale getirdik" dedi.Bu arada belediye ekiplerinin kar yüzünden yolda kalan araçları da çekerek kurtardıkları belirtildi.
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