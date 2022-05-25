İhsaniye ’Eğitim Çalıştayı’ başladı

Afyonkarahisar İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir üniversite işbirliği ile "6-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Akademik, Fiziksel, Sosyal-Duygusal ve Kültürel Gelişimleri: Çözüm Önerileri" isimli Eğitim Çalıştayının ilk oturumu Özgül Termal Otelde başladı.

Çalıştaya, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel, akademik personeller, ilçe belediye başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan açılış konuşmasında çalıştayın iki gün süreceğini ifade etti. Aslan, “Eğitim özü itibariyle dinamik süreç olduğu için sürekli yenilenmektedir. Bu yenilenme bir takım yeni sorumlukları da beraber getirmektedir biz de bugün burada 2 gün sürecek olan çalıştayın ilk oturumunda eğitimin her sacayağından paydaşlarla birlikte ilçemiz eğitiminde karşılaştığımız sorunları tespit edeceğiz. Burada gördüğümüz gibi eğitimin temel ögesi olan öğrenci ve velilerle birlikte sahada görev alan öğretmen ve yöneticilerimizin görüşlerini toplayıp eğitim akademisyenlerinin rehberliğinde sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştireceğiz. Bir yıl sürecek olan çalıştayın ilçemiz ve ilimize hayırlı olmasını temenni eder ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

1 yıl sürecek olan proje çerçvesinde düzenlenen çalıştayın yarın sona ereceği kaydedildi.