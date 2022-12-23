İhsaniye Anadolu Lisesi turnuvada istediği başarıyı yakaladı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği İl Geneli Gençler Masa Tenisi turnuvasına katılan İhsaniye Anadolu Lisesi Turnuvada tüm rakiplerini hem erkeklerde hem kızlarda mağlup ederek il birinciliği aldı.

Turnuvaya 25 okuldan 110 öğrenci katıldı. Turnuvada tüm rakiplerini hem erkeklerde hem kızlarda mağlup eden İhsaniye Anadolu Lisesi her iki kategoride de il birinciliğini almıştır. Böylelikle İhsaniye Anadolu Lisesi erkek ve kız masa tenisi takımları ocak ayında Burdur’da yapılacak olan grup müsabakalarında kenti temsil edecek.

İhsaniye Anadolu Lisesi Okul Müdürü Serdar Üstüntaş yakaladıkları başarıyla ilgili şunları söyledi:

“Bizim için bir gelenek haline gelen masa tenisi şampiyonluklarına yenilerini ekledik. Artık hedef büyültüyoruz. Yeni hedefimiz Türkiye Şampiyonasına katılmak olacaktır. Bunun için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Başarıda emeği geçen öğrencilerimize ve beden eğitimi öğretmenimiz Mustafa Özdemir’e teşekkür ediyorum" dedi.