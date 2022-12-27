İhbarı değerlendiren polis ekipleri tabanca ile mermi ele geçirdi

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tabanca ile mermi ele geçirdi.

Dinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Erol Kaplankıran Polis Merkezi Amirliğine gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese gittiklerinde E.Ç. isimli şahsın şüpheli hareketlerde bulunduğunu fark etti. Ardından şahsın üst aramasını yapan ekipler 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve toplamda 16 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.