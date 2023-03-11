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İGM toplantıları sona erdi
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının son bileşimi gerçekleştirildi.
AFYONKARAHİSAR 11.03.2023, 11:45
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Mart ayı toplantılarının son bileşimi gerçekleştirildi.
Meclis Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek meclis üyelerinin oyuyla karara bağlandı. 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunun 39. Maddesi gereğince hazırlanan, 2022 Faaliyet Raporu görüşüldü. Söz konusu Faaliyet Raporu hazırlandığı şekilde oy birliğiyle kabul edildi.