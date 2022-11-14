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İGM bütçe görüşmeleri devam ediyor
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantılar devam ediyor.
AFYONKARAHİSAR 14.11.2022, 13:53
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) 2023 bütçe görüşmelerinin yapıldığı toplantılar devam ediyor.
İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2023 bütçe kalemleri ele alındı. Toplantıda bütçenin yanı sıra komisyonlardan gelen raporlarla birlikte talepler de görüşüldü. Toplantıların hafta boyunca devam edeceği kaydedildi.