İGM ağustos ayı çalışmalarına 4. birleşim ile devam etti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ağustos ayı çalışmalarına gerçekleştirilen 4. birleşim ile devam etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çok sayıda gündem ve gündem dışı madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan Çobanlar ilçesine bağlı köylerin, köy içindeki stabilize kaplama olan yolların, bakım ve onarımının yapılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı. İlimiz Başmakçı İlçesine bağlı Yukarıbeltarla Köyü sınırlarında bulunan, Sarıçai bölgesindeki yayla yolunun açılması konusundaki komisyon raporlarının görüşülerek oy birliği ile karar bağlandı.

Toplantıda ayrıca ihtisas komisyonlarından gelen “Bayat Mallıca-Han yolu arası asfaltlanma işinin Bayat Emirdağ-Bayat Derbent yolu asfaltlanması’ olarak değiştirilmesi komisyonca uygun görülerek oy birliği ile kabul edildi.