İGM 2023 yılı bütçesi 580 milyon TL olarak belirlendi

İl Genel Meclisi (İGM) Kasım ayı bütçe toplantılarının son bileşimi hafta sonu gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. Toplantıda oy birliği ile 2023 yılı gelir bütçesi 580 milyon TL olarak belirlendi.

Toplantı öncesi İGM üyelerine kahvaltı ikram edildi. Daha sonra İGM Başkanı Burhanettin Çoban idaresinde bir araya gelen meclis üyeleri gündem maddelerini değerlendirerek oy birliği ile karara bağladı. Son toplantıda İGM’nin bütçesi net olarak belirlendi. Buna göre 2023 yılı gelir bütçesi 580 Milyon TL olarak belirlenirken, gider bütçesi ise 572 milyon TL olarak kaydedildi.

AK Parti Evciler İl Genel Meclis Üyesi Şener Çalışkan yaptığı açıklamada, ayrılan tüm kalemlerin geçen yıla oranla 2-3 kat arttığını söyledi. Şener, "Tüm kalemlerde 2 ve 3 kat artış sağlandı. Tüm ilçe, belde ve köylerimize hayırlı olsun. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.