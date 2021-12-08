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İcikli’deki kapalı pazar yeri çalışmalarında sona gelindi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde yapımı devam eden kapalı pazar yeri çalışmalarında sona gelindi.
AFYONKARAHİSAR 08.12.2021, 14:08
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı İcikli köyünde yapımı devam eden kapalı pazar yeri çalışmalarında sona gelindi.
Köy Muhtarı Ali Uysal’ın yoğun girişimleri sonucunda projesi tamamlanıp çalışmalarına başlanan pazar 240 metrekare alan üzerine kuruluyor. Kapalı pazar yerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Muhtarı Ali Uysal ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi üyesi Gültekin Özdemir, ilgililerden bilgi alarak ekiplere işlerinde başarılar diledi.
Yapımında sona gelinen kapalı pazar yerindeki çalışmada sadece çevre düzenlemelerinin kaldığı öğrenildi.