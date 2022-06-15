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Huzur ve asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi ‘gece kartalları’

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polisin geceleri huzur ve asayiş sağlama çalışmalarına ‘gece kartalları’ ismiyle ün salan mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir destek sağlıyor.

AFYONKARAHİSAR 15.06.2022, 11:03
Huzur ve asayişin sağlanmasında polisin en büyük destekçisi ‘gece kartalları’

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polisin geceleri huzur ve asayiş sağlama çalışmalarına ‘gece kartalları’ ismiyle ün salan mahalle ve çarşı bekçileri yoğun bir destek sağlıyor.

Bolvadin’de geceleri sokak sokak, cadde cadde devriye gecen mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri yaşanabilecek olumsuz olaylara karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, çarşı ve mahallelerin kontrol altına alınması amacıyla görev yapan mahalle ve çarşı bekçileri ile polis ekipleri ile gece sabaha kadar devriye gezerek yaşanabilecek olaylara karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler ve polisler sokaklarda otomobilleri, camileri, okulları, apartmanları, kabristanlıkları, parkları ve hemen her yeri gezerek huzur ve asayişin sağlanması için sürekli devriye geziyor.

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