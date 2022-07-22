Hurdaya dönen otomobilde kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı

Afyonkarahisar’da otomobilin patpat diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S., idaresindeki 32 PF 859 plakalı otomobil köy girişinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü önünde seyir eden M.U.’nun kullandığı saman yüklü patpata arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü şans eseri hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.