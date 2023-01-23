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Hububatların gelişim durumu kontrol edildi
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hububatlarda bitki gelişim durumu kontrol edildi.
AFYONKARAHİSAR 23.01.2023, 14:01
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hububatlarda bitki gelişim durumu kontrol edildi.
Afyonkarahisar’ın Bayat ve Şuhut ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hububatlarda bitki gelişim durumu kontrol edildi. Bu yıl yağışların olmaması ve mevsimin kurak gitmesi nedeniyle bazı hububatlarda sararma görülürken, ekipler imkanı olan çitçilerin hububatlarını sulamaları yönünde uyarıda bulundu.