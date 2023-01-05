Hız sınırını aşan sürücülere 17 bin 792 TL idari para cezası kesildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa yaptığı radar uygulamasında hız sınırına uymayan 10 araç sürücüsüne 17 bin 792 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim Bolvadin ilçe merkezi Şehitler caddesi üzerinde yapıldı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği radar uygulamasında hız sınırını aştığı belirlenen 10 araç sürücüsüne toplamda 17 bin 792 TL para cezası kesildi. Uygulamanın ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.