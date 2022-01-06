Hız sınırına aşan 9 sürücüye 12 bin 452 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen radar uygulamasında hız limitine aşan 9 sürücüye 12 bin 452 TL para cezası kesildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçenin İstasyon Caddesi gibi ana arterlerinde radar uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekiplerine jandarma ekipleri de destek verdi. Radar uygulamasında kurallara uymayan 9 sürücüye toplamda 12 bin 452 TL para cezası kesildi.