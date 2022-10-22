Hırsızlık suçundan aranan iki şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl 33 ay hapis cezası ile aranan 2 şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonunda, haklarında hırsızlık suçundan 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan S.E. ile A.D., isimli 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.