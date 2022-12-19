Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada, hayvan yemi yüklü kamyon devrilirken, tonlarca yem telef oldu.

Olay, Afyonkarahisar- İzmir karayolu Dumlupınar rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere, ismi henüz belirlenemeyen şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hayvan yemi yüklü kamyon devrildi. Kamyonun karayoluna devrilmesi ve içerisinde bulunan hayvan yemlerinin yola saçılması sonrası karayolu bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken bölgeye çağrılan çekicinin kamyonu çekmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.