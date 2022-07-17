Hayırseverler Yarım Elma Derneğine 8 bin 500 kilogram kurban eti bağışladı

Afyonkarahisar’da önemli yardım kuruluşlarının başında gelen Yarım Elma Derneğine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 8 bin 500 kilogram kurban eti bağışlandı.

Kurban Bayramını yeni yerinde geçiren dernek yöneticileri ve çalışanları 4 gün boyunca hayırseverlerin kurban hisselerinin kesimini yaptı. Dernek Başkanı Erol Öztürk yaptığı açıklamada, “Derneğimiz hayırseverlerin yapmış olduğu yardımlar ile bugüne kadar ayakta durmuştur. Öncelikle yıllardır bizlerin yanında olan hayır severlerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz kurban bayramında derneğimiz aracılığı 212 hisse kurban kesimi oldu. Ayrıca kendi imkanları ile kurbanları kesip etlerinin derneğimiz aracılığı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını isteyen hayırseverlerin getirmiş oldukları etlerle birlikte yaklaşık 8 bin 500 kilo kurban eti toplandı. Bu etlerin bir bölümünü hem dernek binamızdan, hem de muhtarlarımız aracılığı ile şehir merkezinde bulunan ihtiyaç sahiplerine 3 gün gibi kısa sürede ulaştırdık. Kalan bir bölümü de kavurma ve sucuk yapıldıktan sonra yine ihtiyaç sahiplerine ileriki günlerde dağıtılacak” dedi.