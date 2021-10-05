Hayırsever iş insanı Uluçay yad edildi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren hayırsever iş insanı Recep Uluçay için mevlid-i şerif okutuldu.

Vefatı Şuhut’u acıya boğan hayırsever iş insanı Recep Uluçay’ın vefatının 7. günü dolayısıyla Kur-an’ı Kerim tilaveti yapıl ardından mevlid-i şerif okundu. Mevlitin ardından binlerce vatandaşa döner ve lokma ikramında bulunan Uluçay ailesi acı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkürlerini iletti.