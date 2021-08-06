Hastanede yangın paniği

Türkiye, birçok yerde çıkan ve günlerdir devam eden orman yangınları ile mücadele ederken Afyonkarahisar Diş Hastanesi’nde çıkan ufak çaplı ot yangını panik oluşturdu.

Öğlen saatlerinde bahçedeki otların tutuşması ile başlayan yangın kısa süreli bir paniğe neden oldu. Yangına ilk müdahaleyi Diş Hastanesi personeli ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Büyümeden kontrol altına alınan yangını itfaiye ekipleri gelerek tamamen söndürdü.

Konu hakkında görüşlerini aldığımız Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz: “Diş Hastanesi arkasında bir ot yangını meydana geldi. Hastane personelimiz ve itfaiye müdahale ederek söndürdü” dedi.

Yangının sorumsuz bir kişi tarafından çıkartıldığı iddialarıyla ilgili ise Korkmaz, kendisine böyle bir bilginin ulaşmadığını söyledi.