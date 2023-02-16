Hasar tespit çalışmasına katılacak ekip afet bölgesine uğurlandı

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görev yapan bir ekip hasar tespit çalışmalarında görev almak üzere deprem bölgesine gönderildi.

Kurumda görev yapan yaklaşık 25 personel depremin yıkıma neden olduğu 10 farklı kentte görev yapmak üzere afet bölgesine gönderildi. Kurum müdürleri tarafından uğurlanan personellerin deprem hasar tespit çalışmalarında görev alacakları öğrenilirken, ekibin görev süresi hakkında bir açıklama ise yapılmadı.