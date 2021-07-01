HAP tatbikatı 22 hastanede 417 personelin katılımıyla yapıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet Planları (HAP) saha ve masa başı tatbikatları yapıldı. 22 hastanede yapılan tatbikata 417 personel katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından denetlemesi yürütülen Hastane Afet Planları (HAP) saha ve masa başı tatbikatları yapıldı. Yılda bir defa yapılması zorunlu olan HAP tatbikatları mayıs ve haziran aylarında bütün hastanelere ulaşılarak tamamlandı. Salgın sürecine rağmen hastanelerin, alınan önlemler ile belirtilen kılavuz doğrultusunda HAP tatbikatlarına hazırlıklı oldukları kurumlar arası işbirliğinin sağlandığı acil renk kod sisteminin, tahliye planlarının, form düzenleme algoritmasının ve olay yeri koordinasyonunun başarılı bir şekilde uygulandığı tespit edildi. Toplam 22 hastanede gerçekleştirilen, 417 personelin görev aldığı HAP tatbikatlarındaki denetimlerde kriterlere özen göstererek tatbikatları uygulayan hastaneler ayrıca Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından ziyaret edilecek.