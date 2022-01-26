Son Dakika
- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Mektupta Rusların taleplerine yanıtlarımız ve onlardan beklentilerimiz var. Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış." dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya’nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya’ya iletti" dedi.
Hamile ve malul gazi olan memurlara yarın izinli sayılacak
Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.
AFYONKARAHİSAR 26.01.2022, 21:20
Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan açıklamada, hamile ve malul gazi olan memurlarının olumsuz hava şartlarından dolayı 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılacakları belirtildi.
Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İl genelinde etkisini sürdüren soğuk hava şartları nedeniyle, İl genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve malul gazi olan memurlar 27 Ocak Perşembe günü (yarın) 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.