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Hallaç köyünde miniklerin okula alışmaları için piknik düzenledi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Köyü İlkokulunda minik öğrencilere yönelik okula alıştırma kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.
AFYONKARAHİSAR 27.09.2021, 16:46
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Köyü İlkokulunda minik öğrencilere yönelik okula alıştırma kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken öğretmenler ise öğrencilerin sevinçleri karşısında mutlu oldu. Düzenlenen piknik etkinliğinin masraflarını ise öğretmenler üstlendi. Etkinliği veliler ise memnuniyetle karşılayarak öğretmenlere teşekkür ettiler.