Hacer Ercan Karma Resim Sergisi görücüye çıktı

Ramazan aylarında savaştan öksüz kalan ve etkilenen çocuklara olan üzüntüsünü konu alan “Yetimler İftarı” adlı çalışması ile Milano’da düzenlenen yarışmada Onur Ödülü kazanan Ressam Hacer Ercan’ın sergisi protokol üyelerinin katılımı ile açıldı.

Ercan tarafından hazırlanan 20 farklı resmin yer aldığı Hacer Ercan Karma Resim Sergisi Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla açıldı. Afyonkarahisar’ın tarihi ve turistik yerleri ile ilgi duyduğu diğer birçok konuda resimler yapan Ressam Hacer Ercan, hazırladığı tablolarını Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde açtığı “Hacer Ercan Karma Resim Sergisi” ile görücüye çıkardı. Ramazan aylarında savaştan öksüz kalan ve etkilenen çocuklara olan üzüntüsünü konu alan “Yetimler İftarı” adlı çalışması ile Milano’da düzenlenen yarışmada Onur Ödülü kazanan Ressam Hacer Ercan’ın bir başka ödülünü de Ayazini kolaj tablosu ile aldı. İtalya ve İspanya’da resim sergilerine katılan ve Ayazini tablosunu bu sergide sergileyen Hacer Ercan’ın bu eseri Onur Diploması aldı. Vali Gökmen Çiçek’in desteğiyle çalışmalarını sürdüren Hacer Ercan, ilkini gerçekleştirdiği sergilerini devam ettirmeyi düşünüyor.

Açılış töreninde konuşan Vali Çiçek, Ercan’ın resimlerinin çok etkileyici olduğunu ifade ederek, “Kendi ruh dünyasına ve birçok manaya resimlerinde yer veriyor. Tebrik ediyorum. Böylesi değerli ressamlar bu şehirde olduğu için mutluyum” dedi.

Öte yandan, açılışa Vali Çiçek’in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve davetliler ve basın mensupları katıldı.