‘Gurtbetçi Festivali’nde ortaya çıkan görüntülerle ilgili açıklama

Afyonkarahisar Valiliğinden, Emirdağ’da gerçekleştirilen ‘Gurbetçi Festivali’nde yaşanan ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin bir açıklama yapılarak, görüntülerde kolluk güçlerinin görevini yaptığı belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin manipüle edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan gurbetçi festivaline bu yıl yoğun bir katılım gerçekleşmiş ve pazar günündeki etkinliklere beklenenin çok üstünde 40 bini aşkın vatandaşımız iştirak etmiştir. Bu çerçevede 17 Temmuz tarihindeki etkinliklerin bitişinde, bariyerleri zorlayan ve sahneye çıkmaya çalışan ön taraftaki kalabalığın sahneye yönelmesi ile vatandaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla kolluk kuvvetlerimiz tedbir almak zorunda kalmıştır. Konser, spor müsabakaları, toplumsal olaylar gibi hadiselerde kamu düzenini korumak ve gerekli tedbirleri almak kolluğun asli görevleri arasındadır. Kolluk güçlerimiz güvenlik koordinasyonu sağlamak ve sahneye doğru yönelen kalabalığın oluşturacağı izdihamı engellemek için amirlerin talimatı ile etkinliğin bitiminde gerekli tedbirleri almışlardır.

Alınan tedbirlerden sadece son bir dakikalık görüntüyü alarak sosyal medyada negatif algı oluşturabilmek için polisimizi aşağılayan çirkin yakıştırmalarla yapılan paylaşımları akıl ve mantıkla, iyi niyet ve samimiyetle izah etmek mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.