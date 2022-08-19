Güreş müsabakalarında derece elde eden sporcular ödüllendirildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yakup Yağcı’nın öğrencileri olan, Dünya’da ve Avrupa’da güreş müsabakalarında derece elde eden Taşoluk Spor Kulübü sporcuları, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül törenine Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı.

Düzenlenen törende; Avrupa Birincisi Fatma Yılmaz, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Yağmur Karabacak, Avrupa üçüncüsü Duygu Gedik ve Zafer Turnuvası ikincisi Hava Konca ödüllerini aldı. Başarı gösteren sporculara ödülleri; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış, ilçe ve kasaba belediye başkanları ve Yakup Yağcı tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı konuşmada, “Avrupa’da kürsü görmüş sporcularımız için buraya geldik. Bayan sporcularımızın neler yapabileceğini gördük. Avrupa’da birçok madalya alan ve Türkiye’de de 7 tane şampiyonluk çıkarmış Taşoluk Belediyesi, bu anlamda burası Bakanlığımız tarafından da başarılı sporcuların, antrenörün ve belediye başkanının gayretlerinden dolayı ödüllendirildi ve güzel bir salon yapıldı. İnşallah Avrupa, Dünya ve Olimpiyata giden kızlarımız olacak. Bunları biz müdürlük olarak ciddi anlamda destekleyeceğiz” dedi.

"Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz"

Taşoluk Belediyesi sporcularının yüreğinin de bileğinin de taş gibi olduğunu söyleyen Kasapoğlu: “Allah’ın izniyle, antrenörümüzle, belediye başkanımızla, ailelerle ve sporcularımızla beraber buradan bir olimpiyat hikayesi yazacağız. Taşoluk beldesinde olimpiyat şampiyonu kızlarımız çıkacak, olimpiyat şampiyonu sporcularımız çıkacak. Ben bu bağlamda her dem onları destekleyeceğimizi buradan bildirmek istiyorum. Taşoluk beldesini bir spor beldesi olması noktasında elimizden geleni yapacağız”

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreş antrenörü ve Taşoluk Belediyesi Spor Kulübü güreş antrenörü Yakup Yağcı da, 2022 yılının kendileri açısından başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Yağcı şöyle konuştu:

“2022 yılı başarılı bir yıl oldu. U-15’te takım halinde şampiyon olduk. 3 sporcumuzu milli takıma verdik. Avrupa’ya gittiler. Hırvatistan’ın Zagreb kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 36 kilogramda Fatma Yılmaz Avrupa Şampiyonu, 39 kilogramda Yağmur Karabacak Avrupa üçüncüsü, 33 kilogramda Duygu Gedik Avrupa üçüncüsü oldu. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Yağmur Karabacak Türkiye Şampiyonu aynı zamanda Avrupa ikincisi ve Zafer Kupası birincisi oldu. Hava Konca, Zafer Kupası ikincisi oldu. İtalya’nın Roma kentinde son yapılan Dünya Şampiyonası’nda raporla katılmasına rağmen Yağmur Karabacak beşinci oldu. İnşallah bu sporcularımızın ileride daha başarılı olacağına inanıyoruz. 2028 olimpiyatlarına sporcularımızın aday olduğunu söyleyebilirim. Burada emeği geçen Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış’a, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’na, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya’ya, emeği geçen velilerimize ve sporcularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Öte yandan Taşoluk Belediye Başkanı Hüseyin Çalış ve derece gösteren sporcular ile aileleri mutlu olduklarını ve gururlu olduklarını belirtti.