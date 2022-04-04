banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kars sele teslim
Kars sele teslim
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı

Gurbetçi bayanların günü onların yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden bir grup gurbetçi bayan, Fransa’da kendi aralarında yaptıkları günde topladıkları paraları engelli akülü araç alımı için Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etti. Eksik olan paranın da gurbetçilerin destekleri ile toplanmasıyla Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik tarafından engelliler için 84 akülü araç ile 40 adet tekerlekli sandalye yurtdışından alındı.

AFYONKARAHİSAR 04.04.2022, 16:19
Gurbetçi bayanların günü onların yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinden bir grup gurbetçi bayan, Fransa’da kendi aralarında yaptıkları günde topladıkları paraları engelli akülü araç alımı için Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etti. Eksik olan paranın da gurbetçilerin destekleri ile toplanmasıyla Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik tarafından engelliler için 84 akülü araç ile 40 adet tekerlekli sandalye yurtdışından alındı.

Aslen Emirdağ ilçesinden olan bir grup gurbetçi bayan, yaşadıkları Fransa’da gün düzenleyerek topladıkları paraları geçtiğimiz günlerde İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban’a teslim etmişti. Engellilere akülü araç alımı için toplanan paranın eksik olan kısmının da hayırseverler ve gurbetçilerin desteği ile tamamlanmasının ardından araç alımı için girişimde bulunuldu. Araçları satın almak için Belçika’ya giden Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik, araçları alarak ücretini ödedi. Araçların Ramazan bayramı öncesi engellilere dağıtılacağı bildirildi.

Engellilere akülü araç almak için günde para topladılar

Konuya ilişkin bilgilendirmede bulanan Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, “Emirdağ İl Genel Meclis üyemiz Necati Şevik, Emirdağlı hanımefendilerden oluşan bir grupla bizi ziyarete geldi. Tanıştık hanımefendi Fransa’nın bir şehrinde yaşayan Emirdağlı bir kardeşimizmiş. Onlar oradaki Emirdağlı ve diğer Türk kardeşlerimiz toplanarak gün yapmışlar kendi aralarında 6 bin 300 Euro para toplamışlar. Bu parayı bize teslim edince dedik ki; Fransa’daki gurbetçi kardeşlerimiz bu duyarlılığa sahipse biz bu işe başlayalım, Allah’ın izniyle arkasını getiririz dedik. Çünkü yaklaşık 35 bin Euro’luk toplam bir paraya ihtiyacımız vardı. Hamdolsun Necati Şevik ağabeyimiz kendisi hemen 2 bin Euro kattı, İscehisar’dan bazı hayırsever işadamlarımız hemen destekte bulundu. Belçika’da, Hollanda’da Fransa’da yaşayan Emirdağlı Gurbetçi işadamlarımızda bizim bu faaliyetimizi duyunca onlar da katkıda bulundular. Paranın tamamı toplandı ve Necati Bey yaklaşık 15-20 gün önce Belçika ve Hollanda’ya gitti Medin Eder ile birlikte bizzat Hollanda’dan bu araçları temin ettiler. Biz inşallah dağıtıma başlayacağız. Burada Afyon Kızılay Derneğimizle işbirliği yapacağız. İnşallah müracaatlarımızı hemen başlatıyoruz” dedi.

84 akülü araç 40 tekerlekli sandalye

Emirdağ İl Genel Meclis Üyesi Necati Şevik ise, bayramda engellileri araçları ile buluşturacakları belirterek, “Ben yurtdışına giderek bu araçları Belçika’dan Hollanda’ya getirdik. Paralarını da ödeyerek araçlarımızı aldık. Toplam 84 tane akülü aracımız var, 40 tane manuel aracımız var. Onlardan 20 tanesi büyük insanlar, 20 tanesi de 7-14 yaş arası küçük elleri sağlam olan çocukların evin içinde veya kendi kullanabileceği şekilde özel tekerlekli sandalyeler var içerisinde. Burada bize destek veren Fransa’daki kardeşimizin katkılarıyla, yurtiçindeki hayırseverlerimiz ve yurtdışındaki hayırseverlerimizin katkısıyla aracımızın bedelini topladık. İnşallah Çarşamba günü aracımız oradan Türkiye’ye yola çıkacak. Bayram’dan öncede dağıtıp engellilerimizi Bayram’da araçları ile buluşturacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22