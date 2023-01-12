Göreve yeni başlayan personellere arazi aracı ve bot kullanımı eğitimi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından göreve yeni başlayan teknisyenlere arama ve kurtarmada önemli bir yere sahip olan arazi araçları ile botların uygulama kullanımı eğitimi verildi.

Eğitim AFAD uzmanları tarafından verildi. AFAD yerleşkesi ile merkeze yakın bir gölette verilen eğitimde teknisyenlere ARGO 8X8 isimli arazi aracı ile botların nasıl kullanılacağı anlatıldı. Uygulamalı eğitimde özellikle arama kurtarma da önemli bir yere sahip olan ve tüm arazi şartlarına uyum sağlayan aynı zamanda 6 personel taşıma kapasitesine sahip olan ARGO’nun kullanımı, manevraları en ince ayrıntısına kadar teknisyenlere anlatıldı.

Teknisyenlere ayrıca gölette uygulamaları bot kullanma eğitimi verildi. Botun nasıl çalıştırılacağı ve nasıl kullanılacağı hususunda detaylı bilgiler verildi.