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Gıda ve su sektörü çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından gıda ve su sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen eğitimi verilmeye başlandı.
AFYONKARAHİSAR 28.10.2021, 11:18
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından gıda ve su sektöründe çalışan personellere yönelik hijyen eğitimi verilmeye başlandı.
Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi gıda ve su sektöründe çalışan personellerine yönelik başlatılan eğitim çalışmasının başlatıldığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Şuhut Halk Eğitim Merkezi’nden eğitim çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada ise “Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi kursumuz yapıldı. Yeni kurs için kayıtlarımız başlamıştır" ifadelerine yer verildi.