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‘Gençlik ve Sosyal Medya’ söyleşileri yapılacak
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler yapılacağı kaydedildi.
AFYONKARAHİSAR 13.05.2022, 12:01
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler yapılacağı kaydedildi.
Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası’nda Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik ‘Gençlik ve Sosyal Medya’ konulu söyleşiler yapılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bu çerçeve de ilimizde de söyleşiler yapılacak. Gençlerimiz başta olmak üzere herkesi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.