Gençlik kampı inşaatı devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunun gençlik kampına dönüştürme çalışmaları devam ediyor.

Mayıs ayında tamamlanması planlanan çalışmaları yerine inceleyen Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya incelemenin ardından yaptığı açıklamada, “300 misafirini ağırlama kapasitesinde olacak olan tematik kampımız 85 bin m2 alana sahip olacak. Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar’dan tahsis edilen arazi ile doğal alanı ile büyüyen kamp sahasında; macera, adrenalin sahaları bisiklet ve yürüyüş yolları, tırmanma duvarları, yüzme havuzu, otağ ve kamp ateş alanı ile misafirlerini ağırlayacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor” ifadelerine yer verdi.

Kaya, projenin hayata geçirilmesinde desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’na, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’e, milletvekillerine, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve müdürlük personeline, müteahhit firmaya, Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek ve Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz’a teşekkür etti.