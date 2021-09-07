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Gençler Goalball Federasyon Kupası karşılaşmaları Sandıklı’da yapılacak

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 20 yaş altı Gençler Goalball Federasyon Kupası karşılaşmalarının Sandıklı’da yapılacağını kaydetti.

AFYONKARAHİSAR 07.09.2021, 15:01
Gençler Goalball Federasyon Kupası karşılaşmaları Sandıklı’da yapılacak

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 20 yaş altı Gençler Goalball Federasyon Kupası karşılaşmalarının Sandıklı’da yapılacağını kaydetti.


Türkiye Görme Engelliler ve Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Akgül, Başkan Çöl’ü makamında ziyaret ederek, Türkiye’de ilk kez Sandıklı’da düzenlenecek olan organizasyonlar ilgili fikir alış verişinde bulundular. 09-12 Eylül tarihlerinde Türkiye’de ilk kez yapılacak olan “Gençler Goalball Federasyon Kupası” turnuvası ve Paralimpik şampiyonu kadın Goalball takımı hakkında konuların görüşüldüğü ziyarette, Sandıklı’da yapılacak olan turnuvanın önemine dikkat çeken Akgül, “Türkiye’de ilk defa Sandıklı ilçemizde yapılacak olan 20 yaş altı Gençler Goalball Federasyon Kupası karşılaşmaları Milli takımımıza kazandıracağı oyuncular açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bizlere bu bağlamda ev sahipliği yapan Sandıklı Belediye Başkanımız Mustafa Çöl’e yapmış olduğu destekler ve göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. İnşallah Olimpiyatlarda Şampiyon olan Milli Paralimpik sporcularımızın yanına Sandıklıda yapılacak olan turnuvadan gelecek vaat eden sporcular kazandırırız” dedi.

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