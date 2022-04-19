Afyonkarahisar’da Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nde başlayan ve birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşen Geleneksel Türk Okçuluk Müsabakalarına yüzlerce ok fırlatıldı. Afyonkarahisar’da bulunan birçok lise; takım ve bireysel olarak yarıştı. Okul Sporları Afyonkarahisar İl Temsilcisi Muhammet Doğan okçuluk sporunun ecdat yadigarı ve Peygamber sünneti olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Biz gerçekten de çocuklarımızın fiziksel ve pozitif anlamda gelişimi için her zaman yapılabilecek olan okçuluk sporunu destekliyoruz.”